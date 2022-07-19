وهذا الأمر يسري على التعديل الذي تم اعتماده من مركز التحكيم الرياضي، وعليه فالتعديل لا يكون نظامياً حتى يعتمد من المجلس وينشر في الموقع الإلكتروني لمركز التحكيم الرياضي.
وختم رديف حديثه بقوله «التدابير الوقتية يتم طلبها في مستهل القضايا المعروضة وتسمى في القضاء العام الطلبات المستعجلة ولا تكون بعد قفل باب المرافعة، علماً بأن هذه التدابير الهدف منها تفادي الضرر المتحقق من طول مدة التقاضي والذي لا يمكن تداركه في حالة تم الحكم في القضية لصالح أحد الأطراف».
وأثار تعديل مركز التحكيم الرياضي للقواعد الإجرائية جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي، في الوقت الذي يتم النظر حالياً في قضية توقيع اللاعب محمد كنو مع الهلال والنصر، عقب استئناف الأول ضد قرار غرفة فض المنازعات في 8 مايو الماضي.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه رديف لـ«عكاظ»: تعديل مركز التحكيم«نظامي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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