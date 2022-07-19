مقتل عسكري تونسي من قبل مهربين جنوب البلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن مقتل عسكري تونسي من قبل مهربين بجنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس بثته وكالة الأنباء التونسية أنه تم تبادل إطلاق النار بين وحدة عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء جنوب البلاد إثر تصديها لست سيارات تهريب

حاولت دخول الحدود التونسية قادمة من ليبيا في اتجاه الجزائر ، وقد نتج عن تلك العملية إصابة العسكري بطلق ناري أسفر عن وفاته في نفس المكان، مؤكدة أنه تم إجبار المهربين على الفرار والعودة أدراجهم.

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