“الغذاء والدواء” تحذر من إضافة ثاني أكيد التيتانيوم للمواد الغذائية وترد على استفسارات “الجلوتين”



︎ أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها لا تسمح باستخدام المادة المضافة ثاني أكسيد التيتانيوم (E 171) في المنتجات الغذائية. وأوضحت الهيئة أنها أوقفت تسجيل المنتجات الغذائية التي تحتوي على مادة ثاني أكسيد التيتانيوم. وفيما يتعلق بطلبات توفير مواد غذائية خالية من الجلوتين، أشارت إلى أنها أصدرت تعميمًا بشأن الأغذية الخالية من الجلوتين، لافتة إلى أنه يمكن معرفة الأغذية الخالية من الجلوتين عن طريق قراءة البطاقة الغذائية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

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