مستجدات الغزو الروسي.. أمريكا تكشف لأوكرانيًا أسرارًا حول الإقالات الأخيرة وأوروبا تعزز دعمها لكييف

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تعتزم الولايات المتحدة تقديم معلومات استخباراتية إلى أوكرانيا، على خلفية عدة إقالات في بعض المناصب الحيوية على خلفية تهم بالخيانة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز دعمه لأوكرانيا بالمال والسـلاح والعقوبات، ومواصلة زيادة الضغط على موسكو.

معلومات استخباراتية أمريكية بعد موجة إقالات بأوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عزمها تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا، بعد موجة من الإقالات في أوكرانيا على خلفية تهم بالخيانة.

وأصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الإثنين)، قرارًا بتكليف النائب الأول لرئيس جهاز الأمن في أوكرانيا فاسيل ماليوك بأداء مهام رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا بصفة مؤقتة.

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور قرار زيلينسكي بإقالة رئيس الجهاز إيفان باكانوف، وعزل إيرينا فينيديكتوفا من منصب المدعي العام.

الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا

أعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس (الإثنين)، عن تعزيز دعمهم لأوكرانيا بالمال والسـلاح والعقوبات، وزيادة الضغط على موسكو رغم التهديدات بقطع إمدادات الغاز الروسي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد الاجتماع “إنه اختبار مقاومة لمجتمعاتنا، علينا أن نصمد، ليس لدينا خيار”.

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه القادة الأوروبيون من ازدياد عداء الرأي العام للعقوبات وسط ارتفاع أسعار الوقود والغاز والطاقة الكهربائية في أوروبا.

سرقة أعضاء بشرية من أجساد القتـلى والجرحى

حذر الضابط في قوات جمهورية لوهانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، من انتشار تجارة وزراعة الأعضاء البشرية بشكل غير مشروع بين المسـلحين في القوات الأوكرانية، بما في ذلك من الدول الغربية، موضحًا أن تلك العصابات تنشط في أراضي دونباس.

وأوضح أن هناك مجموعات تمارس زراعة الأعضاء بشكل غير مشروع في مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك، مبينًا أن هذه المجموعات تقوم بسرقة الأعضاء السليمة من أجسام الجرحى والقـتلى من عناصر الفصائل المسلحـة الأوكرانية، ومن المدنيين الذين يتعاطفون مع روسيا، والذين يختفون بشكل مريب بعد اعتقالهم.

وأشار إلى وجود شهادات تدل على قيام بعض المختصين الغربيين، بنقل هذه الأعضاء البشرية إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة كييف، ومن ثم إلى الخارج وبالذات في الغرب حيث يتم بيعها بأسعار عالية.

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Source akhbaar24

