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المناطق_متابعات لقي عشرون شخصاً على الأقل مصرعَهم إثر انقلاب عبارة اليوم في نهر السند جنوب باكستان. وأوضح مسؤولٌ في الشرطة الباكستانية أنَّ العبارةَ انقلبت في عَرَضِ النهر وكانت تقلُّ أكثرَ من ستين راكباً. وأضاف أنَّ فرقَ الإغاثةِ هرعتْ إلى موقع الحادث، ونجحَت في إنقاذ العديد من المنكوبين، بالإضافة إلى انتشال عشرين جثةً للضحايا، مشيراً إلى أنَّ معظمَ الضحايا من النساء. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر معظمهم نساء.. انقلاب عبارة في نهر السند ووفاة 20 من ركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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