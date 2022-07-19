البيت الأبيض يتوقع أن يزيد تحالف أوبك+ إنتاج النفط بعد رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط

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قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يزيد كبار منتجي النفط في تحالف أوبك+ إنتاج الخام في أعقاب رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “سنقيس النجاح في الأسبوعين القادمين… نتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنتاج”، مضيفة أن تلك مسؤولية أوبك+.

وسافر بايدن إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث اجتمع مع قيادة المملكة وزعماء الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وتتعرض إدارة بايدن لضغوط لخفض أسعار البنزين وتكاليف أخرى للمستهلكين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني حيث يسعى حزبه الديمقراطي للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

وتعقد أوبك+، التي تضم بين أعضائها كلا من السعودية وروسيا، اجتماعها القادم في الثالث من أغسطس آب.

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Source akhbaar24

