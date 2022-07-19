روسيا تفرض غرامة 21 مليار روبل على شركة جوجل

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أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا، أن محكمة في موسكو، فرضت غرامة على شركة قوقل قدرها 21 مليار روبل (360 مليون دولار).
وأوضحت الهيئة، أن سبب الحكم يرجع على شركة قوقل لعدم إزالتها محتوى متعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت، إن منصة الفيديو يوتيوب المملوكة لشركة قوقل فشلت في منع “المعلومات الكاذبة” بشأن الهجوم في أوكرانيا و”الدعاية المتطرفة والإرهابية” والمحتوى “الذي يدعو القاصرين للمشاركة في تظاهرات غير مرخصة”.
وبينما يعد القرار إدانة جديدة لجوجل، فإن الغرامة تستند إلى العائدات السنوية لها في روسيا.
ولم يصدر عن قوقل أي تعليق فوري بشأن الغرامة، فيما وصفت موسكو ” جوجل “ويوتيوب بـ”الارهابية”، ممهدة الطريق أمام احتمال حظرها في روسيا، على غرار تويتر وإنستغرام والعديد من وسائل الإعلام المستقلة في بداية العملية العسكرية.
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Source almnatiq
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