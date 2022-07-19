بلومبرج: آبل تعتزم إبطاء التوظيف والإنفاق في بعض الوحدات العام القادم

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قالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إن عملاق التكنولوجيا آبل يعتزم إبطاء التوظيف ونمو الإنفاق العام القادم في بعض الوحدات للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.
وقال التقرير إن التغييرات لن تشمل كل الوحدات وإن آبل ما زالت تخطط لبرنامج نشط لإطلاق منتجات جديدة في 2023 .
وتخلت أسهم الشركة، التي لم ترد على الفور على طلب من رويترز للتعقيب، عن مكاسبها الأولية لتغلق منخفضة 2.06 بالمئة عند 147.07 دولار.
وآبل هي أحدث شركة لديها خطط لإبطاء التوظيف، لتنضم بذلك إلى ميتا بلاتفورمس وتسلا وعدد من البنوك الأمريكية في إطار استعداداتهم لتباطؤ اقتصادي محتمل.
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Source akhbaar24
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