العداء البريطاني فرح يقول إنه كان ضحية للإتجار بالأطفال

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قال البطل الأولمبي والعالمي مو فرح، والذي نال عدة ميداليات ذهبية في ألعاب القوى، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم جلبه لبريطانيا من جيبوتي وهو في التاسعة من عمره وأُجبر على القيام بأعمال منزلية ورعاية أطفال مقابل حصوله على الطعام.

وأضاف البريطاني البالغ من العمر 39 عاما والمولود في الصومال، أن اسمه تغير إلى محمد فرح من حسين عبدي كاهين في وثائق السفر المزيفة التي استخدمتها امرأة، لم يقابلها من قبل، لتسفيره إلى بريطانيا.

وبمجرد وصوله إلى بريطانيا، أخذته المرأة إلى منزلها في هونسلو بغرب لندن ومزقت ورقة بها تفاصيل الاتصال بأقاربه. وتم قيد فرح في مدرستين ابتدائيتين لفترة قصيرة جدا، وقبل أن يلتحق بمدرسة ثانوية وعمره 11 عاما.

وقال فرح في الفيلم الوثائقي الخاص ببي.بي.سي والذي سيُبث هذا الأسبوع “ظللت لسنوات امتنع عن الكشف عن هذا الأمر، لكن لا يمكنك حجب تلك المعلومات لفترة طويلة.

“غالبا ما كنت أُغلق الباب علي في دورة المياه وأبكي. الشيء الوحيد الذي أمكنني فعله للابتعاد عن هذا (الوضع المعيشي) هو الخروج والجري”.

وذكر فرح أن مدرس التربية البدنية الخاص به آلان وتكينسون اتصل بإدارة الخدمات الاجتماعية وساعده في العثور على أسرة حاضنة من الجالية الصومالية بعد أن أخبره فرح بما يمر به.

وقال فرح “شعرت بأن الكثير من الأمور أُلقيت من على كاهلي، وشعرت بأنني وجدت نفسي. هذه هي اللحظة التي تم فيها الكشف عن مو..مو الحقيقي.

“لم يكن لدي أي فكرة عن وجود الكثير من الأشخاص الذين سيمرون بنفس ما مررت به بالضبط. هذا يظهر فقط كم كنت محظوظا.

“ما أنقذني حقا، وما جعلني مختلفا، هو أنني أستطيع الجري”.

وقال مو في مايو أيار الماضي، إن مسيرته في سباقات المضمار قد تنتهي بعد أن حل في المركز الثاني بسباق لندن لمسافة 10 آلاف متر واستبعد المشاركة في بطولة العالم هذا الشهر.

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Source akhbaar24

