شكرا لقرائتكم خبر عن يستمر حتى 22 يوليو.. افتتاح جناح المملكة بمعرض فارنبرة الدولي للطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي أمس جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022م بالمملكة المتحدة الذي يحمل شعار «استثمر في السعودية»، وتقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.

يستمر معرض فارنبرة الدولي للطيران من 18 حتى 22 يوليو 2022م، إذ تأتي مشاركة المملكة بجناحها السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، حيث وقف م. العوهلي على الجناح السعودي الذي يحمل الهوية الوطنية «استثمر في السعودية» التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار، واطلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، إلى جانب الحراك الذي يشهده القطاع على صعيد تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من الإسهام في دعم مسيرة التوطين الطموحة من خلال التعريف بإستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة التي أُعلِنت في فبراير الماضي، إلى جانب إعلان أولى مبادراتها المتمثلة في تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية. وأكد م. العوهلي، أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي في معرض فارنبرة الدولي للطيران تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لافتاً النظر إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام، ومن هنا جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتوطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

وأشار إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكل شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.