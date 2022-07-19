شكرا لقرائتكم خبر عن خطط تنظيمية لترقيم القبور وإزالة التعديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم أمانة محافظة الأحساء ممثلة بوكالة الخدمات «إدارة إكرام الموتى»، إطلاق حملة شاملة لإزالة التشوهات البصرية والمخالفات الشرعية في المقابر كافة، ويأتي ذلك ضمن أعمال الوكالة الهادفة إلى تنظيم المقابر وإزالة التعديات وتقليل المسافات بين القبور بحسب الأنظمة والتعليمات الرسمية المعتمدة.

وتعمل الوكالة على تنفيذ خطط وتوجهات مستقبلية لـ «ترقيم القبور في المقابر»، على أن يتم البدء في 13 مقبرة على مستوى الحاضرة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود في إعادة الهيكلة الخدمية للمقابر بصفة عامة.

يُذكر أن هناك لجنة ثلاثية تضم «الأمانة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد»، تتركز مهامها على بحث ومناقشة الخطط والمقترحات المتعلقة بالخدمات في المقابر، إضافة إلى القيام بجولات مجدولة لرصد المخالفات على القبور في المقابر وإقرار التوجيهات والقيام بإزالة تلك المخالفات من قبل الأمانة، وتضم الأحساء 100 مقبرة «50 مقبرة الدفن بها قائم، و50 مقبرة أخرى غير مستخدمة».