شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 6800 م3 أنقاضا ونفايات بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الخفجي، أكثر من 6800 متر مكعب، نفايات ومخلفات بناء مجهولة المصدر، من شوارع الأحياء والطرق بالمحافظة والمراكز التابعة، وذلك ضمن برنامجها للحملات في عيد الأضحى المبارك، والمركزة على إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والطريق الدولي السريع.

وأوضحت البلدية أن أعمال النظافة شملت الكنس اليدوي والآلي بالأحياء والشوارع الرئيسية، والطريق الدولي السريع وداخل المحافظة، وتشكلت الالتقاطات، إطارات وأخشاب ومستلزمات المنازل، مشيرة إلى أن أعمال النظافة شملت رفع 1520 طنًا من النفايات المنزلية، وتم استهلاك 5000 كيس نفايات من حجم 50 جالون نفايات مبعثرة داخل الأحواط والساحات، إضافة الى غسيل ممشى الواجهة البحرية بالمحافظة بشكل دوري مع تأمين المياه بالدورات التابعة لها وصيانتها بشكل دوري.

وأكدت أن الحملة مستمرة إلى أن يتم الانتهاء من رفع جميع الأنقاض من الطريق الدولي السريع وداخل الأحياء السكنية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وحثت بلدية محافظة الخفجي الجميع على التعاون معها بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، ودعت إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات 940.