شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة 2000 م2 حفر شوارع بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة القطيف خلال الأسبوعين الماضيين أعمال إصلاح شملت 2000 متر مربع من حفر الشوارع، وأكثر من 279 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة، و175 عمود إنارة، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية خلال الفترة من ١٢/٤ حتى ١٤٤٣/١٢/١٧هـ، وأسفرت عن تنفيذ 63 جولة رقابية تم خلالها زيارة 381 منشأة وإنذار 64 منشأة وتحرير 23 مخالفة وإغلاق 5 منشآت، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأزالت البلدية خلال أسبوعين ٣٥٥ سيارة تالفة ومهملة، كما عملت على زراعة الريحان البلدي، تحسينا للمشهد الحضري في القطيف، وارتقاء بجودة الحياة بها.