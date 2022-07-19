شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 66 منشأة مخالفة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة، خلال الأسبوع الماضي، جولات ميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وأسفرت عن 440 زيارة، و51 إنذارا، و15 إغلاقا، وإتلاف 150 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، فيما رصدت 155 محلا ممتثلا. وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة، وأسفرت عن رفع عدة بسطات عشوائية ومصادرة الفاكهة والخضراوات والأطعمة، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية

وذلك في إطار أعمالها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية.

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية من خلال زيارة منشآت الحلويات والمطاعم والمغاسل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بضوابط البيع وسلامة الأغذية للاستخدام الآدمي مع تطبيق الجزاءات النظامية حيال المنشآت المخالفة.