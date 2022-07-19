شكرا لقرائتكم خبر عن ألف مستفيد من البرامج التدريبية والترفيهية ضمن «محو الأمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية، والتي تستمر 40 يومًا، وذلك بمحافظة العديد والهجر التابعة لها، وتتضمن فصولًا دراسية وبرامج تدريبية وترفيهية وخدمات عامة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية كوزارة الصحة والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبيئة والمياه والزراعة ووزارة الإعلام والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك محافظة العديد وجمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحملة تستهدف محو الأمية الأبجدية والحضارية لدى المواطنين والمواطنات في القرى والهجر النائية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك بتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة والحساب، وكذلك العمل على خفض نسبة الأمية في المملكة وترسيخ الانتماء والولاء وحب الوطن وقيادته في نفوس الدارسين والعمل على نشر الوعي لدى الدارسين في المجالات الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والثقافية.

وأشار إلى أن خدمات الحملة في الهجر التابعة لمحافظة العديد كالوسيع والمحدار وسلوى وتماني، وذلك بهدف الوصول إلى الدارسين في أماكن وجودهم، مشيرًا إلى تحديد مقرات مهيأة لاستقبال الدارسين، وأن فريق المسح من إدارة تعليم الكبار والكبيرات قد مسح، في وقت سابق، المواقع المستهدفة من الحملة. وأكمل: يقدر عدد المستفيدين من الحملة للرجال والنساء قرابة 1057 دارسًا ودارسة، تُقدم لهم حصص تعليمية في المواد الدينية والقرآن الكريم والتوحيد والفقه والتجويد والقراءة ومقدمة في مهارات الرياضيات، حيث يمنح الدارس بعد إتمام البرنامج مكافأة مالية قدرها 1000 ريال وشهادة إتمام البرنامج.

وألمح بأن الجهات المشاركة ستشارك في الحملة ببرامج توعوية وإرشادية مع إقامة محاضرات وندوات صحية وتقديم خدمات طبية متنوعة.