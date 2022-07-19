شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 م3 نفايات ومخلفات في الصرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الصرار 300 متر مكعب من النفايات والمخلفات خلال الأسبوع الماضي، من الشوارع والأحياء في الصرار، والمراكز التابعة، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري.

وأكد رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار والمراكز التابعة لها نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات.

ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.