شكرا لقرائتكم خبر عن 440 زيارة تغلق 15 منشأة مخالفة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية وسط الدمام 15 منشأة مخالفة، وأتلفت 150 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال 440 زيارة ميدانية على المنشآت الصحية والغذائية، الأسبوع الماضي؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية ونظامية الغذاء المقدم للمستهلكين، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات.

وأكد رئيس بلدية وسط الدمام م. حاتم الغامدي أن هذه الجولات تأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية من قبل المنشآت التجارية وسلامة المنتجات الغذائية والصحية للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة الإنسان، ولكسب امتثال أكبر وتفعيل مبادرة ممتثل للمنشآت وتوسيع جانب التوعية والرقابة.

وبيَّن أن المواطن شريك في كسب الامتثال من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها على المنشآت، وذلك من خلال مركز البلاغات «940» ليتم معالجتها.