أجواء حارة غير مسبوقة تضرب أوروبا.. ألف حالة وفاة وفيديو يكشف حجم الكارثة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

شهدت العديد من دول أوروبا، خلال هذا الأسبوع، درجات حرارة قياسية بسبب موجة الحرّ الشديدة، التي تجتاح جنوب غرب أوروبا، وتسبّبت بحرائق مساحات شاسعة من الغابات .

في بريطانيا، حذّر خبراء الأرصاد من حدوث اضطرابات في بلد غير مجهّز لمواجهة ظواهر مناخية قاسية تقول السلطات إنّها قد تعرّض حياة الناس للخطر، حيث سجّلت الحرارة 37,5 درجة مئوية في كيو غاردنز بجنوب غرب لندن مؤخرا لتقترب من المستوى القياسي البالغ 38,7 درجة.

وبسبب الأجواء الحارة، تم تعليق الحركة الجوية في مطار لوتن شمال لندن جراء “عيوب” في أرض المدرّج ناجمة عن ارتفاع الحرارة، كما توقّع خبراء الأرصاد أن تتجاوز الحرارة الثلاثاء عتبة الـ 40 درجة، في سابقة في تاريخ هذا البلد، في وقت يلقي فيه العلماء باللائمة على التغير المناخي ويتوقعون ظواهر مناخية قاسية أكثر تواترا وشدة في السنوات المقبلة.

وفي فرنسا، سجّل عدد من البلدات والمدن أعلى حرارة على الإطلاق أمس الإثنين، بحسب ما أعلنت الأرصاد الجوية، حيث سجّلت الحرارة 39,3 درجة مئوية في بريست المطلّة على الأطلسي في أقصى الشمال الغربي لفرنسا، مقارنة بالمستوى القياسي السابق المسجّل في 2002 وهو 35,1 درجة مئوية.

كذلك سجّلت سان بريو المطلة على المانش 39,5 درجة مئوية مقارنة بالمستوى السابق البالغ 38,1 درجة، بينما سجلت نانت (غرب) 42 درجة متخطية المستوى القياسي المسجّل في 1949 والبالغ 40,3 درجة.

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ووفقا لخبراء الأرصاد، أعلى درجة حرارة مسجّلة في فرنسا على الإطلاق هي 46 درجة مئوية، وقد حدث ذلك في مدينة فيرارغ (جنوب) في 28 يونيو 2019.

في سياق متصل، أعلن موقع أكسيوس وفاة أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال بسبب موجة الحر.

وعلق الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل على هذه التطورات المناخية بقوله “والله أعلم السنوات القادمة ستكون درجة الحرارة 40° معتادة في جنوب أوروبا”.

وأضاف الحقيل “والواجب التأقلم معها ، كدرجة حرارة معتادة صيفا، الإشكال أن الشمس تكون هناك أكثر سطوعاً وحرارة”