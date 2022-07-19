بعد أزمة المطار .. تطبيق «الأجرة الطائرة» في مطار هيثرو بلندن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تستعد شركة فيرجن أتلانتيك أيروايز البريطانية إطلاق نموذج سيارات الأجرة الطائرة، وذلك مع اقتراب استخدام تلك التكنولوجيا المستقبلية.

والسيارات الطائرة من تطوير شركة “فيرتكال ايروسبيس” البريطانية الناشئة، وستقوم الشركة بتشغيل رحلة واحدة من المطار الرئيسي في مدينة بريستول الإنجليزية، إلى مطار في جنوب غرب إنجلترا.

كما ستنطلق رحلة أخرى من مطار هيثرو إلى ما يسمى فيرتيبورت، والذي ستقوم ببنائه شركة “سكايبورتس” المتخصصة في البنية التحتية

وقالت شركة فيرتكال: “نتعاون مع شركة بابكوك انترناشونال جروب؛ لاستكشاف تطبيقات جديدة لنموذجها “في إكس 4″ لتقديم خدمات طبية عاجلة ونقل البضائع”.