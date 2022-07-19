شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمي وأتمتة استخراج الشهادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن الآلية المعتمدة والمنصوص عليها، تؤكد مفهوم التحول الرقمي وأتمتة استخراج الوثائق والشهادات الدراسية إلكترونيا، على أنه يكتفى بكشف الدرجات الإلكتروني للصف الثالث الثانوي اعتبارا من العام الدراسي الحالي 1443هـ، وأنه يمكن للمستفيد التقديم على خدمة نتائجي للحصول على النسخة الورقية عند الحاجة.

وأوضح أن فريق العمل بإدارة الاختبارات والقبول بتعليم المنطقة الشرقية يقوم بتقديم الخدمة لجميع المستفيدين.