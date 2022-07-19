شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب قيادات «القطيف الصحية» على ميثاق الأداء الوظيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت ورشة عمل تدريبية حملت عنوان «تقييم الأداء الوظيفي»، والتي نظمها تجمع الشرقية، تدريب قيادات شبكة القطيف الصحية على مهارات وأساليب ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بمستشفى القطيف المركزي.

وكان قسم الخدمة الاجتماعية قد قدم الهدايا للمرضى المنومين لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية بشبكة القطيف الصحية د. حسن الفرج.