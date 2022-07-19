نصائح للحصول على وظيفة غير ربحية

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على وظيفة غير ربحية:هناك أنواع مختلفة من المنظمات والأدوار داخل القطاع غير الربحي من الجمعيات الخيرية إلى المنظمات غير الحكومية، ابحث عن المنظمة التي تتوافق مع قيمك الشخصية.
ترغب المنظمات غير الربحية،مثل الشركات، في معرفة ما يمكنك القيام به من أجلهم، وكيف ستساعد مهاراتك في نجاح أعمالهم.
بالنسبة إلى صاحب عمل غير ربحي، فإن تجربة التطوع الخاصة بك مهمة للحصول على وظيفة.
إذا كنت تبحث عن وظيفة في مؤسسة غير ربحية، فمن المهم أن تكون قادرا على معرفة المصطلحات، مثل (المؤسسات الاجتماعية، المانحون، المستفيدون).
جميع المنظمات غير الربحية لها حسابات في التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواقع التوظيف واسعة النطاق التي يجب عليك استخدامها.
تحقق من فرص التوظيف التي تدرجها المنظمات غير الربحية للوظائف الشاغرة على موقعها في الويب.
استفد من الأحداث والمؤتمرات للتواصل مع الناس، ومواصلة التعلم لتظل على اطلاع بكل ما هو جديد.
يعد التحدث مع الأشخاص الذين يعملون في المنظمة التي تهتم بها، أحد أفضل الطرق للتعرف على فرص العمل المحتملة.
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