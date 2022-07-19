شكرا لقرائتكم خبر لا تستغلوا إجازة الصيف في النوم أو السهر للصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تعد فترة الإجازة فرصة سانحة للوالدين لاكتشاف شخصيات الأبناء، وتنمية مهاراتهم وتقويم سلوكهم، حذر مجلس شؤون الأسرة من استغلالها في ممارسة سلوكيات خاطئة كالسهر وإدمان المشاهدة، وفي هذا الإطار تشير وزارة الصحة إلى أن الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة يحتاجون للنوم من 9 إلى 11 ساعة، بينما ينبغي على الأبناء من عمر 13 إلى 19 سنة النوم فترة من 9 إلى 10 ساعات، إلى جانب 60 دقيقة من الرياضة ينبغي على الأطفال أن يمارسوها يوميا. وقدم مجلس شؤون الأسرة اقتراحات عدة لإجازة مثالية، منها تشجيع الأبناء على ممارسة الهواية المفضلة، وتنفيذ الأعمال المنزلية المختلفة، وزيارة الأقارب والأصدقاء، وزيارة المناطق السياحية، إلى جانب تنظيم ساعات النوم دون المبالغة فيها. ويوجد 12 إجازة رسمية على مدار العام، إضافة إلى 9 إجازات للفعاليات والمناسبات الوطنية. سلوكيات خاطئةفي الإجازة





السهر طول الليل



إدمان مشاهدة التلفاز وألعاب الفيديو



النوم ساعات طويلة خلال النهار



اللعب ساعات طويلة خارج المنزل



عدم الانتظام في تناول الوجبات



كيف نستثمر الوقت؟



وضع جدول لممارسة الأنشطة والألعاب



تنمية المهارات في أوقات الفراغ



المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المفيدة



ماذا نفعل قبل السفر؟



وضع خطة قبل السفر



البحث جيدا عن المدينة المراد السفر إليها



التحقق من إرشادات السفر إلى الوجهة



اصطحاب أدوات الإسعافات الأولية



مراعاة تباين اهتمامات أفراد الأسرة



معرفة خدمات الطوارئ بالمكان



كانت هذه تفاصيل خبر لا تستغلوا إجازة الصيف في النوم أو السهر للصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.