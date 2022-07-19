بدء التسجيل الالكتروني في الجامعة الإسلامية

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وبينت الجامعة أن طلبات القبول تشمل 9 كليات في مساري التخصصية النظرية والعلمية، وتمنح للخريج درجة البكالوريوس.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح القبول الالكتروني للطلاب السعوديين والمقيمين «المنح الداخلية» للعام الدراسي المقبل ابتداء من يوم الأحد 25 ذي الحجة الحالي، ويستمر حتى الأول من محرم المقبل.وبينت الجامعة أن طلبات القبول تشمل 9 كليات في مساري التخصصية النظرية والعلمية، وتمنح للخريج درجة البكالوريوس.

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