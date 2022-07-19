شكرا لقرائتكم خبر تطبيقية أم القرى تستقبل طلبات المتعاونين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى في استقبال طلبات الراغبين بالتعاون مع الكلية في التدريس والتدريب في تخصصات الحاسب الآلي والتسويق والبصريات والطهي وأمن المعلومات والتمويل وعلوم البيئة والتغذية، وكذلك اللغة الإنجليزية والمحاسبة، بالإضافة إلى الهندسة المعمارية والأحياء والقانون.

وأوضحت الكلية أن شروط التقديم على هذا التعاون تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس، وكذلك الأولوية لمن يملك خبرة عملية في سوق العمل، وكذا الأولوية لمن تكون شهادة الدكتوراه أو الماجستير في امتداد تخصص البكالوريوس أو أحد فروعه إلى جانب الأولوية لمن لديه شهادة احترافية في المجال أو التخصص علاوة على الأولوية لمن لديه رخصة تدريب من المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني أو دورة TOT ، بالإضافة إلى الأولوية لمن لديه خبرات سابقة في التدريس والتدريب في نفس التخصص.

وأفادت بأن عملية القبول تتم من خلال الرابط التالي: https://uq.sa/FsRO54 وتستمر حتى 15 / 01 / 1444هـ، لافتة النظر إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين عن طريق البريد الالكتروني.