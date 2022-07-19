شكرا لقرائتكم خبر تأهيل 50 ألف كادر صحي بـ «محاكاة» جامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز المحاكاة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلا بقسم تدريب دعم الحياة خدماته لـ50 ألف مستفيد ومستفيدة منذ انطلاقه، وذلك بإقامة العديد من الدورات الأساسية والمتقدمة المعتمدة؛ بهدف تأهيل وتطوير الكادر الصحي ومقدمي الرعاية الصحية، وكذلك طالبات وطلاب الكليات الصحية، كما شملت أفراد المجتمع كافة.

وتأتي الدورات المقدمة متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومعايير الاعتماد المطلوبة، إضافة إلى الخدمات المجتمعية، مثل: دورات وحصص تدريبية وتعليمية لطالبات وطلاب المدارس، وموظفي وموظفات الجهات الخاصة والحكومية، باستخدام المجسمات المخصصة على الإنعاش القلبي الرئوي.

وتتوفر في المركز حزمة من الدورات من بينها: الدورات المتنوعة التي تخدم الممارس الصحي، دورة أساسيات دعم الحياة باللغة العربية والإنجليزية، دورة دعم الحياة المتقدمة للبالغين والمتقدمة للأطفال، دورة منقذ القلب للإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية باللغة العربية والإنجليزية، ومزيل الرجفان الخارجي.

أبرز الدورات التدريبية:

