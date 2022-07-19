تأهيل 50 ألف كادر صحي بـ «محاكاة» جامعة الأميرة نورة

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وتأتي الدورات المقدمة متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومعايير الاعتماد المطلوبة، إضافة إلى الخدمات المجتمعية، مثل: دورات وحصص تدريبية وتعليمية لطالبات وطلاب المدارس، وموظفي وموظفات الجهات الخاصة والحكومية، باستخدام المجسمات المخصصة على الإنعاش القلبي الرئوي.وتتوفر في المركز حزمة من الدورات من بينها: الدورات المتنوعة التي تخدم الممارس الصحي، دورة أساسيات دعم الحياة باللغة العربية والإنجليزية، دورة دعم الحياة المتقدمة للبالغين والمتقدمة للأطفال، دورة منقذ القلب للإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية باللغة العربية والإنجليزية، ومزيل الرجفان الخارجي.
أبرز الدورات التدريبية:
- إنعاش الأطفال حديثي الولادة
- دعم الحياة للإصابات ما قبل الوصول إلى المستشفى
- مبادئ تخطيط القلب
- التدريب على السلامة لجليسات الأطفال والإسعافات الأولية
- الوقاية من الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية في المناطق البرية
- الإسعافات الأولية القياسية والإنعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان الخارجي
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