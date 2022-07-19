فتح باب التسجيل في دبلومات معهد «سرب»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» باب التقديم في برامج الدبلوم والعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» لخريجي الثانوية العامة، حيث تمتد فترة التدريب 18 شهرا، وتتضمن مرحلتين من التعليم والتدريب النظري والتطبيقي شاملة التدريب على رأس العمل لمدة 6 أشهر، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة بقطاع الخطوط الحديدية.

وأوضح مدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج يأتي بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية، ويتميز بالتوظيف المباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط السعودية ويؤهل للحصول على مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة.

وأفاد بأن فترة التقديم على البرنامج تمتد حتى 30 من يوليو 2022م عبر موقع سرب الالكتروني www.srp.edu.sa، فيما ستبدأ مرحلة التدريب يوم الأحد 02 أكتوبر 2022م.