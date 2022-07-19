فتح باب التسجيل في دبلومات معهد «سرب»

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وأوضح مدير عام المعهد المهندس عبدالعزيز الصقير أن البرنامج يأتي بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية، ويتميز بالتوظيف المباشر عند القبول في الشركة السعودية للخطوط السعودية ويؤهل للحصول على مزايا الموظف من تسجيل في التأمينات والتأمين الطبي والإجازة السنوية المدفوعة.وأفاد بأن فترة التقديم على البرنامج تمتد حتى 30 من يوليو 2022م عبر موقع سرب الالكتروني www.srp.edu.sa، فيما ستبدأ مرحلة التدريب يوم الأحد 02 أكتوبر 2022م.
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