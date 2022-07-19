قبول مباشر في 103 تخصصات بجامعة طيبة

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وأوضحت الجامعة أن آلية القبول ستتم عبر «القبول المرن» والمباشر على التخصص، وتشمل مراحل الفرز الأولي حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، وترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بدء القبول الالكتروني المباشر للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل في 103 تخصصات في الكليات الصحية والهندسية والتطبيقية والإنسانية بالجامعة، ويستمر التقديم حتى الـ29 من ذي الحجة الحالي.وأوضحت الجامعة أن آلية القبول ستتم عبر «القبول المرن» والمباشر على التخصص، وتشمل مراحل الفرز الأولي حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، وترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة.

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