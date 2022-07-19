شكرا لقرائتكم خبر 4 جوائز عالمية لطلاب «موهبة» في أولمبياد الكيمياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2022 الذي أقيم عن بعد خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري.

وحصلت المملكة من خلال مشاركتها الثانية عشرة في المسابقة الدولية على ميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير من بين 326 طالبا من 84 دولة بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقوا خلالها 2700 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين العالميين.

من جانبها، هنأت الأمين العام المكلف للمؤسسة الدكتورة آمال الهزاع كل من أسهم في هذا الإنجاز ممثلا بأسر الطلاب ومدارسهم ومعلميهم، مبينة أن الكيمياء من أهم العلوم التطبيقية والثروات الاقتصادية، مشيدة بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة -يحفظها الله- لدعم مسيرة العلم والتميز في المملكة، وتوفير أفضل سبل التعليم والمعرفة والثقافة، من خلال دعمهم الكريم للإبداع والتفوق الطلابي، إضافة إلى دور الشراكة الفاعلة بين موهبة وشركائها من المؤسسات الوطنية الرائدة. وأكدت أن المملكة تزخر بالعديد من المواهب والقدرات الشبابية التي تتميز بالموهبة والإبداع، وعمق التفكير، وتوسع آفاق المعرفة والبحث.

ويعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، تعقد في نهاية العام الدراسي وتستمر لمدة 10 أيام، من خلال اختبار نظري لمدة 5 ساعات؛ لتعزيز الصلات والتعاون بين الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة.

يذكر أن الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي خاض مدة إعداد، وسلسلة من الملتقيات التدريبية، أقيمت بالتعاون بين «موهبة» ووزارة التعليم تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد، كان آخرها معسكرا تدريبيا دوليا أقيم في جامعة أتقوس لوراند في بودابست.

الطلاب الفائزون:

محمد الهدلق

إدارة تعليم الرياض

ميدالية فضية

حسين شاكر الصفار

تعليم الشرقية

ميدالية برونزية

علي آل يوسف

إدارة تعليم الشرقية

ميدالية برونزية

عبدالله الممتن

شهادة تقدير