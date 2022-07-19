شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 80 مخالفة إضرار بالبيئة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من خلال الدوريات التابعة له والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات، 83 مخالفة إضرار بالبيئة داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في منطقة عسير، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

وأطلق المركز في مارس الماضي نحو 100 دورية لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، غُطيت من خلالها 5 مواقع في المنطقة، إضافة إلى استخدام 5 طائرات من دون طيار (درونز)؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

المخالفات والعقوبات

