تسجيل 80 مخالفة إضرار بالبيئة في عسير

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وأطلق المركز في مارس الماضي نحو 100 دورية لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، غُطيت من خلالها 5 مواقع في المنطقة، إضافة إلى استخدام 5 طائرات من دون طيار (درونز)؛ وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
المخالفات والعقوبات
- إشعال نار في غير الأماكن المخصصة
- غرامتها 1000 ريال في المرة الأولى
- مع التكرار 3 آلاف في المرة الثالثة
- حرق الأشجار والشجيرات
- تبدأ مخالفتها بـ20 ألف ريال في المرة الأولى
- 40 ألف ريال في المرة الثالثة
- التخييم في المتنزهات دون تصريح
- قدَّرت قيمة مخالفتها بـ500 ريال لكل مخيم في المرة الأولى
- وتصل إلى 3 آلاف ريال في المرة الثالثة
- رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة
- تبلغ قيمتها 500 ريال في المرة الأولى
- تصل إلى 2000 ريال في المرة الثالثة
- يُلزم كل مخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر
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