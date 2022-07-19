مسابقة لتقديم رسومات إبداعية على الطرود البريدية وسيارات التوصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الفنون البصرية أمس إطلاق مسابقة «سبل الفن» بالتعاون مع مؤسسة البريد السعودي «سبل»، وهي مسابقة موجهة للفنانين السعوديين الناشئين من الجنسين، لتقديم رسومات إبداعية يتم عرضها على الطرود البريدية وسيارات التوصيل. وتضمنت شروط التقديم التي حددتها الهيئة أن يكون الفنان المشارك سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يتقدم بعمل فني واحد فقط مستوحى من هوية المسابقة التي تهدف إلى تقديم أعمال فنية ورسومات تحاكي مستقبلا يعتمد على توظيف التقنيات واستخدام وسائل تقنية مبتكرة تتسم بالدقة والسرعة والجودة؛ لتعكس التحول الرقمي الذي تتبناه سبل في إرسال واستقبال الطرود البريدية، بحيث يتفاعل العمل مع المفاهيم الثقافية والابتكار الفني، مع دمج رؤية الفنون البصرية الثقافية الفريدة مع رؤية سبل الطموحة، وذلك وفق مقاسات محددة ومعلنة لهذه الأعمال، على أن يتم إرسال جميع المتطلبات الخاصة بالمشاركة على الموقع الالكتروني https://engage.moc.gov.sa/spl#smooth-scroll-top. مسابقة سبل الفن تضم المسابقة مسارين هما:





الرسم الرقمي



الرسم التشكيلي



فتح باب المشاركة باللغتين العربية والإنجليزية فتح باب المشاركة باللغتين العربية والإنجليزية المشاركة عبر المنصة الالكترونية حتى 18 أغسطس اختيار 6 فائزين سيعلن عنهم الأحد 25 سبتمبر

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