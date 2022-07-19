شكرا لقرائتكم خبر 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 700 مراقب لخدمات التعقيم والوقاية البيئية وجودة عمليات خدمات التنقل ونوعية عمليات سقيا وتوزيعه عبر الحافظات والمشربيات والعربات الذكية الموزعة في أنحاء المسجد الحرام.

ويتابع مراقبو الخدمات على مدار الساعة سير الأعمال الميدانية وفق الخطط التشغيلية للإدارات الخدمية، وتنفيذ أعلى معايير الجودة من خلال إشراف ميداني مباشر وجولات رقابية دورية على مدار الساعة لقياس مستوى الأداء ورصد الملاحظات الميدانية ومعالجتها بالتعاون مع الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتتضمن مهام مراقبي الخدمات الإشراف على الآليات التقنية المستخدمة في التنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم المبارك، والمشاركة في عمليات التطوير المتواصل لمخرجات الإدارات الخدمية وفق خطط منهجية تتوائم مع خطة الرئاسة للتحولات الرقمية والمبادرات المستقبلية 2024 .

من جهة أخرى فعلت الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية مبادرة بعنوان: فعالية ملتقى الحاج، بالشراكة مع جمعية المعابدة الأهلية.

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بيان الهذلي أن هذه الفعالية تستهدف ضيوف الرحمن، إضافة إلى العاملات على خدمة وتنظيم حجاج بيت الله الحرام؛ وذلك بتوزيع الهدايا التذكارية والنوعية عليهم في المصليات النسائية.