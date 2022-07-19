رفع 6000م3 أنقاض ونفايات بالخفجي

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وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت الكنس اليدوي والآلي بالأحياء والشوارع الرئيسة، والطريق الدولي السريع وداخل المحافظة، وتشكلت الالتقاطات، من إطارات وأخشاب ومستلزمات المنازل، مشيرة إلى أن أعمال النظافة شملت رفع 1520 طنا من النفايات المنزلية، حيث جرى استهلاك 5000 كيس نفايات من حجم 50 جالون نفايات مبعثرة داخل الأحواط والساحات، إضافة إلى غسيل ممشى الواجهة البحرية بالمحافظة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال أيام عيد الأضحى 6800 م3، نفايات ومخلفات بناء مجهولة المصدر، من شوارع الأحياء والطرق بمحافظة الخفجي والمراكز التابعة، وذلك ضمن برنامجها للحملات المتركزة على إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والطريق الدولي السريع.وأوضحت الأمانة أن أعمال النظافة شملت الكنس اليدوي والآلي بالأحياء والشوارع الرئيسة، والطريق الدولي السريع وداخل المحافظة، وتشكلت الالتقاطات، من إطارات وأخشاب ومستلزمات المنازل، مشيرة إلى أن أعمال النظافة شملت رفع 1520 طنا من النفايات المنزلية، حيث جرى استهلاك 5000 كيس نفايات من حجم 50 جالون نفايات مبعثرة داخل الأحواط والساحات، إضافة إلى غسيل ممشى الواجهة البحرية بالمحافظة.

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