شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يطلع على استعدادات مطار جدة لمغادرة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس، الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبوعباة، على استعدادات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لمرحلة مغادرة الحجاج.

واستمع إلى شرح عن استعدادات مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال مرحلة المغادرة لموسم حج 1443هـ، وأبرز مهام وأعمال المطار التي جرى تنفيذها لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج في ظل دعم القيادة الرشيدة.

كما استقبل نائب أمير المنطقة في مكتبه أمس المدير العام للتعليم بجدة المعين حديثا، الدكتور نايف الزارع.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان الزارع بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

من جانبه عبر مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره للأمير بدر بن سلطان، مؤكدا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.