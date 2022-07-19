معالجة 66 ألف بلاغ تشوه بصري في عسير

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وتأتي معالجة التشوهات ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري، بهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال العام الميلادي الحالي 66,380 بلاغا، تتعلق بالتشوه البصري في مدينة أبها ومحافظات المنطقة.وتأتي معالجة التشوهات ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري، بهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

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