رصد 215 مخالفة على منشآت ترفيه بالواجهة البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة على المنشآت الترفيهية والأنشطة التجارية على الواجهة البحرية خلال أيام عيد الأضحى عن رصد 215 مخالفة. وأوضحت الأمانة أنها نفذت عبر برنامج «إجادة» 140 جولة ميدانية استهدفت الواجهة البحرية ومنشآت الترفيه، نتج عنها رصد 108مواقع مخالفة، واتخذت في حقها الإجراءات النظامية وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وأشارت إلى أن جهودها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت، وحماية أمن وسلامة الغذاء، وتحقيق رضا السكان وزائري المحافظة خلال الموسم والإجازة. وأشارت إلى أن جهودها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى امتثال المنشآت، وحماية أمن وسلامة الغذاء، وتحقيق رضا السكان وزائري المحافظة خلال الموسم والإجازة. أبرز المخالفات:





سوء حفظ وتخزين المواد الغذائية.



إعادة عرض أغذية محضرة من اليوم السابق.



عدم استخراج الشهادة الصحية.



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