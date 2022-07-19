شاب يمنع وقوع مجزرة في مركز تجاري بولاية أمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
أعلن قائد شرطة غرينوود بولاية إنديانا الأمريكية جيم أيسون، تدخل شاب مسلح عمره 22 عاما ليمنع هجوما مسلحا على المتسوقين في مركز تجاري بالولاية.
وقال قائد الشرطة، إن البطل الحقيقي في المشهد، هو المواطن الذي كان يحمل سلاحا بشكل قانوني في قاعة تناول الطعام وتمكن من توقيف هجوم مطلق النار بمجرد أن بدأ تقريبا”، مضيفا “هذا الأمر هزنا بشكل عميق.. هذا أمر لم نشهده في غرينوود من قبل”.
يذكر أنه سقط 3 أشخاص قتلى وأصيب اثنان آخران، الأحد، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية.
وأوضح مارك مايرز رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا في بيان: “شهدنا إطلاق نار كثيف في غرينوود بارك مول”، وتقع المدينة على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب وسط مدينة إنديانابوليس، عاصمة الولاية.
وتابع أن مطلق النار قتل برصاص شخص مسلّح، ونشرت شرطة غرينوود رسالة على صفحتها في “فيسبوك” تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال للإدلاء بمعلومات.
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