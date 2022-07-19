روما يحسم صفقة التعاقد مع ديبالا والإعلان الرسمي قريبًا

محمد بن مسعود - الدمام - حسمت صفقة انتقال المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الى روما الإيطالي كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، وذلك وفق ما أفادت أمس الإثنين العديد من الوسائل الإعلام الإيطالية.

وبعد سبعة مواسم أمضاها بألوان يوفنتوس وتوج خلالها بلقب الدوري الإيطالي خمس مرات متتالية بين 2016 و2020 وبالكأس الإيطالية أربع مرات والكأس السوبر ثلاث مرات إضافة لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، سينتقل ديبالا الى الغريم روما بعد تعثر مفاوضاته مع إنتر الذي كان الطرف الأكثر أرجحية للحصول على خدماته.

وكشفت قناة «سكاي إيطاليا» وصحيفة «غازيتا ديلو سبورت» أن صفقة التعاقد مع لاعب باليرمو السابق حسمت في وقت متأخر من ليل الأحد وذلك بفضل مدرب «جالوروسي» البرتغالي جوزيه مورينيو الذي اتصل بالأرجنتيني في أكثر من مناسبة لاقناعه بالانضمام الى الفريق.

ورضخ ديبالا أخيرًا وبعث برسالة على واتساب لمورينيو بعد منتصف ليل الأحد من أجل إعلامه بأنه حسم أمره وقرر الانضمام الى «الذئاب» بحسب ما أفادت «لا غازيتا ديلو سبورت»، مضيفة بأن الأرجنتيني سافر الساعة التاسعة مساء الأحد بالتوقيت المحلي على متن طائرة خاصة من تورينو الى البرتغال، حيث يتواجد فريق العاصمة حاليًا، من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني تحضيرًا للاعلان الرسمي عن الصفقة.

وأفاد الصحافي الإيطالي الموثوق جانلوكا دي مارتسيو الاثنين بأن ديبالا وافق على الانتقال الى روما الذي عجل في عملية التعاقد مع ابن الـ28 عامًا في ظل اهتمام المنافس المحلي نابولي بخدماته.

وكان ديبالا يمني النفس بمواصلة المشوار مع يوفنتوس، لكن الأخير أوقف المفاوضات بين الطرفين نتيجة عدم رغبة إدارة «السيدة العجوز» في دفع ما يطالب به وكيل أعمل اللاعب، لاسيما في ظل غيابه لفترات طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأفــاد دي مارتسيو أن ديبالا وافـــق على عـــرض التوقيع مع روما لمدة ثلاثـــة أعوام مقابل راتب سنـــوي صاف قدره ستة ملايين يورو.