لاعب السيتي السابق: التعاقد مع نيمار سيكون خطأً

محمد بن مسعود - الدمام - يعتقد مدافع مانشستر سيتي السابق نيدوم أونوها، أن ناديه القديم سيرتكب خطأً، إذا تعاقد مع نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وأمضى نيمار 5 سنوات مع باريس سان جيرمان، وتعرض لصيحات استهجان من جماهيره، بعد خروج كارثي آخر من دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي.

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن السيتي يجب أن يلاحق نيمار، قال أونوها لشبكة «إي إس بي إن»: «لا، لكن هذا ليس لأنه ليس لاعبًا جيدًا.. أعتقد أنهم لا يحتاجون إليه».

وأضاف: «أفهم أن لديه المقومات وكل تلك الأشياء.. لكن سيتي يبني ويتطلع إلى التعاقد مع لاعبين أصغر سنا، عندما يستطيع ذلك».

وواصل: «إنه مفهوم حماية المستقبل.. نيمار لاعب رائع، لكنه ليس الوقت المناسب له للذهاب إلى السيتي».

واستكمل أونوها: «سيجذب الجماهير، ويحصل على الكثير من الأهداف ويساعد.. لكن الأمر لا يتعلق بالحيل والمهارات، إنه يتعلق بالعمل الجاد والتفاهم.. لا أرى أنها خطوة جيدة (ألتعاقد مع نيمار).. إنه أمر محظور بالنسبة لي».