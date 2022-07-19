أرتيتا: جيسوس يخلق الفوضى في صفوف المنافسين

محمد بن مسعود - الدمام - امتدح مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا مهاجمه الجديد جابرييل جيسوس بعدما ساهم في فوز الجانرز على إيفرتون (2-0) ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وأحرز المهاجم البرازيلي هدفًا وصنع آخر أمام التوفيز، علمًا بأنه سجل هدفين في مباراة سابقة ضد نورمبرج.

وقال أرتيتا، في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما: «إنه يبدو حادًا حقًا وديناميكيا.. لديه تفاهم فوري جيد حقًا مع زملائه في الفريق».

وأضاف: «إنه يصنع الفرص، ونريد استغلال المساحات معه بشكل خاص.. نحن سعداء حقًا، إنه يخلق الفوضى وحالة من عدم اليقين.. إنه موجود دائمًا ليقضي عليك بالكرة، فهو دائمًا أمام المرمى.. يمثل (جيسوس) تهديدًا حقيقيًا، وهذا ما نحتاجه».

وواصل: «في اللحظة التي نفقد فيها الكرة، يكون نشطا على الفور، ويمارس الضغط ويضع فريقه خلفه.. لديه الكثير من المهارات القيادية، يمكنني أن أرى على الفور ما يفعله مع الشبان، وهو من النوعية التي نريدها».

وتابع المدرب الإسباني: «أنا أحب هذا النوع من اللاعبين، إنهم يتعلمون الكثير طوال الطريق، ويعرفون كيف يشعرون، ويمكن الاستفادة منهم في أي موقف، وهذا ما نحتاجه».

وأردف: «سيتعين علينا استخدامه (جيسوس) في مواقف مختلفة، فيما يتعلق بما يفعله الخصم في بعض المباريات.. إنه منفتح على ذلك، ويعرف أن هذا جزء من قوته أيضًا».