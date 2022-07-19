هل يخون رونالدو ريال مدريد من أجل مجده الشخصي؟

محمد بن مسعود - الدمام - يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، بحثه عن نادٍ جديد هذا الصيف.

كانت العديد من التقارير، أشارت إلى أن رونالدو طلب الرحيل عن الشياطين الحمر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وزعمت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن ممثلي رونالدو تحدثوا إلى الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، وأقنعوه بضم النجم البرتغالي هذا الصيف.

وجاء ذلك بعدما حصل ممثلو رونالدو على إجابة محبطة، عند عرض خدمات نجم مانشستر يونايتد على بايرن ميونخ وتشيلسي، هذا الصيف.

كان رونالدو منافسًا سابقًا لأتلتيكو مدريد في الليجا، أثناء فترته مع الريال من 2009 وحتى 2018، حيث سجل 311 هدفًا في 292 مباراة بالليجا.

وينتهي عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ويغيب رونالدو عن معسكر إعداد مانشستر يونايتد للموسم الجديد لأسباب عائلية، وفقًا لما أعلنه الشياطين الحمر.

ويرى كثيرون أن كريستيانو يبحث عن مجده الشخصي خاصة مع اقتراب مسيرته من النهاية.

وكان آخر من أشار إلى ذلك روبي فاولر، أسطورة ليفربول، في مقال له بصحيفة «ميرور»، حيث قال «في بعض الأحيان عندما تقترب من النهاية، فأنت تريد الحصول على أكبر المكاسب. ورونالدو لديه حب الذات، ودوري أبطال أوروبا أكثر شيء يعرفه على الإطلاق».

فهل يخون رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، ناديه السابق، باللعب للقطب الثاني بالعاصمة الإسبانية؟.