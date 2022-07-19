4 دول تترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2023

محمد بن مسعود - الدمام - كوالالمبور – (أ ف ب):
أبدت قطر، المتوجة بلقب النسخة الأخيرة عام 2019، رغبتها باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023 التي كان من المفترض أن تقام في الصين لكنها اعتذرت عن عدم استضافتها بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الاثنين.
وكشف الاتحاد القاري في موقعه الرسمي أن أربعة اتحادات وطنية أعربت عن رغبتها باستضافة كأس آسيا 2023 هي قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا. وقال في بيان «بعد الدعوة التي وجهها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 31 مايو 2022 لجميع الاتحادات الأعضاء من أجل إبداء الاهتمام باستضافة بطولة المنتخبات الوطنية الأهم للرجال (في آسيا)، استجابت الأعضاء التالية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحلول الموعد النهائي الذي تم تمديده حتى 15 يوليو 2022، وأبدت اهتمامها بتقديم ملفات ترشحها لاستضافة البطولة: الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، الاتحاد الكوري لكرة القدم، الاتحاد القطري لكرة القدم».
وتابع «وفقا لعملية تقديم ملفات الترشح، تم توزيع قوانين الترشح على الاتحادات الاعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 17 يونيو 2022، وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشح في 31 أغسطس 2022».
وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 16 يونيو الى 16 يوليو 2023، لكنها اعتذرت في منتصف مايو عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وفتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء من أجل إبداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات، مشيرا الى انه يتعين على الدول المهتمة التقدم بترشيحها بحلول 30 يونيو قبل أن يمدد المهلة حتى منتصف الشهر الحالي. وأفاد الاتحاد القاري في بيانه الاثنين «سيتم إجراء تقييم شامل لملفات الترشح من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل اختيار وإعلان المضيف للمسابقة المكونة من 24 منتخبا من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 17 أكتوبر 2022».
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