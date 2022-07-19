︎
.
المناطق_متابعات
أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين في معظم الولايات الأمريكية غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
الاستطلاع أجراه مركز الأبحاث “Morning Consult” لتقييم مستوى شعبية بايدن في الربع الثاني من 2022، فإن سكان 44 من 50 ولاية لا يدعمون عمل بايدن.
وأوضح الاستطلاع، أنه قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر، ساءت البيئة السياسية للديمقراطيين مع تراجع دعم الرئيس جو بايدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الولايات التي تعتبر أساسية لحزبه”.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو الماضيين في 50 ولاية أمريكية وأظهرت تراجع شعبية بايدن بصورة ملحوظة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع عن شعبية بايدن في الولايات المتحدة.. النتيجة مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.