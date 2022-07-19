استطلاع عن شعبية بايدن في الولايات المتحدة.. النتيجة مفاجأة

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المناطق_متابعات

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الناخبين في معظم الولايات الأمريكية غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الاستطلاع أجراه مركز الأبحاث “Morning Consult” لتقييم مستوى شعبية بايدن في الربع الثاني من 2022، فإن سكان 44 من 50 ولاية لا يدعمون عمل بايدن.

وأوضح الاستطلاع، أنه قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر، ساءت البيئة السياسية للديمقراطيين مع تراجع دعم الرئيس جو بايدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الولايات التي تعتبر أساسية لحزبه”.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو الماضيين في 50 ولاية أمريكية وأظهرت تراجع شعبية بايدن بصورة ملحوظة.

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Source almnatiq

