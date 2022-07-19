الليلة.. سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

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المناطق_الرياض

يمكن لعشاق الظواهر الفلكية مشاهدة اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشترى العملاق، بالعين المجردة في سماء المملكة والوطن العربي، وذلك مساء اليوم الإثنين بعد الساعة 11 مساء ولبقية الليل.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن هذه الظاهرة تمثل منظرا جميلا يمكن للمواطنين مشاهدته بسهولة بالعين المجردة دون الحاجة إلى تليسكوب صغير أو نظارة معظمة.

وكوكب المشترى هو خامس كواكب المجموعة الشمسية بعدًا عن الشمس، ويقع على بعد 601 مليون ميل من الأرض، ويصنف كواحد من أبرز الكواكب، فضلاً عن كونه يأتي في المرتبة الرابعة كألمع جسم في السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، ويمكن مشاهدته عن طريق منظار أو تلسكوب صغير وتدور حوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تسمى “أقمار جاليليو”.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنه تم رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل في سماء المملكة، بعد التاسعة مساء ولبقية الليل، ففصل بينهما حوالي 4 درجات بالأفق الجنوب الشرقي في ظاهرة تم مشاهدتها بالعين المجردة.

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Source almnatiq

