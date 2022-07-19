خاصية مرتقبة جديدة على إنستجرام

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المناطق_وكالات قالت ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لإنستجرام: إن الموقع سيدشن خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالشراء من الشركات الصغيرة من خلال الرسائل المباشرة. ميزة جديدة: وأضافت ميتا أن مستخدمي تطبيق مشاركة الصور سيتواصلون مع الشركة برسالة مباشرة، ويضيفون تفاصيل عن طلبهم إذا لزم الأمر، ويقدمون طلب الشراء في صفحة التراسل مع الشركة. وسيتاح للمستخدمين إمكانية تتبع الطلب وطرح أي أسئلة لمتابعته في نفس صفحة التراسل. وتدعم هذه الخاصية مسعى ميتا للتوسع في عروضها المتعلقة بشأن التجارة الإلكترونية. ميتا باي: وقالت الشركة: إن خاصية إنستجرام الجديدة ستسمح أيضًا باستخدام خدمة “ميتا باي” للمدفوعات لإتمام عمليات الشراء. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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