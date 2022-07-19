︎ .

المناطق_المدينة المنورة روى المصور خالد العنزي، قصة صورة سمكة الصحراء بالعلا التي لفتت أنظار السعوديين. وقال خالد العنزي، إنه دائما يخرج للاستكشاف والتصوير في صحاري العلا ويبحث دائماً عن النقوش الأثرية القديمة والتشكيلات الصخرية الغريبة باستخدام الكاميرا وطائرة الدرون، وفق “العربية نت”. وأشار: “أثناء التصوير في صحراء وجبال المعتدل شاهدت هذه الصخرة التي تشكلت وتحولت منذ آلاف السنين وانتظرت حتى تغرب الشمس لكي أحصل على فيديو صافٍ وواضح يظهر معالمها بشكل أفضل. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تشكيل صخري غريب يشبه السمكة في منطقة العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.