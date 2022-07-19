الشباب يعلن تفاصيل معسكر الموسم الجديد

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كشف نادي الشباب، تفاصيل برنامج المعسكر التحضيري الذي تحضنه مدينة ماربيا الإسبانية ابتداءًا من الأربعاء، وحتى 11 أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.
وأعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب على “تويتر” خوض الفريق 4 مباريات تجريبية مع أندية إسبانية خلال مدة المعسكر الخارجي.
وسيواجه الشباب منافسه لاس بالماس في 27 من يوليو الجاري، وريال سرقسطة 31 من الشهر ذاته، ثم ألخيسراس 5 أغسطس المقبل وسيخوض مباراة رابعة يوم 10 أغسطس.
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Source akhbaar24
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