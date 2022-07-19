شكرا لقرائتكم خبر عن الإجادة أو الرحيل.. رودي جارسيا يهدد قناص النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حدد رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، موقفه من استمرار الدولي الكاميروني فينسنت أبوبكر، مهاجم العالمي، خلال الفترة المقبلة.

موقف رودي جارسيا من بقاء أبو بكر

وقرر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عقد اجتماعًا مع فينسنت أبو بكر، في معسكر إسبانيا، حيث أنه قرر بقائه لأنه يعلم إمكانيات اللاعب ويرى أنه يستحق الصبر والانتظار.

وأوضحت تقارير صحفية، أن ‏رودي جارسيا، اشترط لبقاء اللاعب الكاميروني داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث أشارت إلى أن الاجتماع سيتم فيه المناقشة على أن يقدم اللاعب مستوى آخر أو الرحيـل.

وأكدت التقارير أن جارسيا لم يغلق الباب أمام تعاقد النصر السعودي، مع مهاجم آخر حتى آخر ساعة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماذا قدم فينسنت أبوبكر مع النصر السعودي؟

وكان النصر السعودي تعاقد مع فينسنت أبوبكر، في انتقالات الصيف 2021، وخاض رفقة العالمي،27 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين.