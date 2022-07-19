شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس مصر.. تاريخ مواجهات فيريرا وسواريش قبل المواجهة المرتقبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تترقب الجماهير المصرية، مباراة تاريخية بين قطبي الكرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وغريمه الزمالك، في لقاء حسم لقب كأس مصر للنسخة الماضية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، بي نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وكان تم تأجيل بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، ليتم استكمال منافساتها خلال الموسم الجاري، مع خوض مباريات النسخة الحالية من البطولة.

ويلعب النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق21 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تاريخ مواجهات فيريرا وسواريش

جوسفالدو فيريرا تولى المهام الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في منتصف الموسم الحالي، ونجح في تقديم نتائج جيدة تصدر بها بطولة الدوري المصري الممتاز.



بينما تولى البرتغالي ريكاردو سواريش تدريب النادي الأهلي، في نهاية شهر يونيو الماضي، خلفًا لـ بيتسو موسيماني، حيث يعد هو النهائي الأول له مع القلعة الحمراء.

فيريرا وسواريش سبق وأن تواجها مع أندية في البرتغال في مباراتين، في الدوري البرتغالي بالموسم الماضي، حيث كان يقود فيرير فريق بوافشيتا البرتغالي، وكان سواريش مدربًا لجيل فيسنتي.

ونجح فيريرا في الفوز في مباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما انتصر سواريش في مباراة بنفس النتيجة.

