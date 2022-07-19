شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. موقف خماسي الأهلي المصري من حضور حفل الأفضل في إفريقيا 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، عن موقف خماسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري، من حضور حفل جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا.



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خماسي الأهلي المرشح لجائزة الأفضل في إفريقيا

ويغيب كلًا من محمد شريف وعلي معلول ومحمد الشناوي وأليو ديانح وبيرسي تاو، عن حفل جوائز الافضل في إفريقيا، بسبب ارتباطهم بمباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر:



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، بي نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وكان تم تأجيل بطولة كأس مصر للنسخة الماضية، ليتم استكمال منافساتها خلال الموسم الجاري، مع خوض مباريات النسخة الحالية من البطولة.

ويلعب النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق21 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



موعد جوائز الأفضل في إفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة حفل الجوائز في المغرب يوم 21 يوليو الجاري، حيث كان ساديو ماني فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في النسخة الأخيرة.



ماهي جوائز الأفضل في إفريقيا



- أفضل لاعب في إفريقيا رجال وسيدات.



- أفضل لاعب في إفريقيا للأندية رجال وسيدات.



- أفضل لاعب شاب في إفريقيا، وأفضل منتخب ومدرب ونادي وهدف في إفريقيا.